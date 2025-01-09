Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Трамп не хочет Украину в НАТО, закроет ли Киев транзит по "Дружбе"?

От 24 часов до 6 месяцев: удастся ли Трампу, а главное как, закончить войну? Почему будущий американский президент категоричен в вопросе членства Украины в НАТО? Келлог отложил визит в Киев, а Трамп встречу с Путиным: почему новая администрация решила отказаться от контактов до инаугурации? Нефть вслед за газом: прекратит ли Киев транзит по „Дружбе“? Заседание „Рамштайн“: союзники намерены представить план обороноспособности Украины до 2027 года.