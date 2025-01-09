2025.01.09 13:15

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Трамп не хочет Украину в НАТО, закроет ли Киев транзит по "Дружбе"?

 

От 24 часов до 6 месяцев: удастся ли Трампу, а главное как, закончить войну? Почему будущий американский президент категоричен в вопросе членства Украины в НАТО? Келлог отложил визит в Киев, а Трамп встречу с Путиным: почему новая администрация решила отказаться от контактов до инаугурации? Нефть вслед за газом: прекратит ли Киев транзит по „Дружбе“? Заседание „Рамштайн“: союзники намерены представить план обороноспособности Украины до 2027 года.

Эти темы более подробно обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии