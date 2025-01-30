2025.01.30 13:07

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Трамп и переговоры, фронт и настроения, что с помощью США?

 

Госдеп США приостановил помощь другим странам: масштаб проблем для Украины и касается ли это военной помощи? Уголовное дело в отношении Умерова: что происходит в Минобороны Украины и как это скажется на западном финансировании? ЕС ускорит процесс принятия Украины: когда ждать полноценного членства? Полторы недели на посту: приблизили ли переговоры первые действия Трампа и его команды? Замедление темпов продвижения россиян: что происходит на линии фронта и какие там настроение?

Об этом более подробно поговорим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

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