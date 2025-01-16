2025.01.16 13:20

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: снизит ли Киев возраст мобилизации, почему Фицо милее Москва?

 

От Байдена к Трампу: видна ли преемственность курса по Украине? Генштаб ВСУ, Салливан и Уолц говорят о нехватке людей на фронте: будет ли Украина снижать мобилизационный возраст? Между Пхеньяном и Сеулом: какой будет судьба северокорейских пленных? Фицо не принял приглашение Зеленского посетить Киев: почему руководству Словакии Москва милее? Глава МИД Литвы не исключил отправку войск в помощь ВСУ: появится ли литовский флаг на линии фронта?

Эти темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40.

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