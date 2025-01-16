Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: снизит ли Киев возраст мобилизации, почему Фицо милее Москва?

От Байдена к Трампу: видна ли преемственность курса по Украине? Генштаб ВСУ, Салливан и Уолц говорят о нехватке людей на фронте: будет ли Украина снижать мобилизационный возраст? Между Пхеньяном и Сеулом: какой будет судьба северокорейских пленных? Фицо не принял приглашение Зеленского посетить Киев: почему руководству Словакии Москва милее? Глава МИД Литвы не исключил отправку войск в помощь ВСУ: появится ли литовский флаг на линии фронта?