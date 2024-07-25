2024.07.25 13:02

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: шансы Трампа, китайский вояж Кулебы и венгерский ультиматум

 
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Выборы в США: сведены ли шансы Трампа к минимуму заменой в команде демократов и так ли важна фамилия кандидата от Демпартии после снятия Байдена? Time советует Украине „пережить Трампа“: стоит ли доверять публикациям американских СМИ в разгар избирательной кампании? Китайский вояж Кулебы: возможно ли повлиять на позицию Пекина? Война нового типа и передовых технологий: стоит ли расценивать первое публичное выступление Залужного в качестве дипломата как прогноз на ближайшее будущее? Венгерский ультиматум Киеву: кто находится в позиции сильного после блокировки транзита российской нефти?

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13:40.

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