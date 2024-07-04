2024.07.04 13:17

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: саммит НАТО, поставки оружия, Трамп, правые в ЕС, граница Беларуси

 
ru.DELFI.lt

Уже на следующей неделе в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО. В преддверии мероприятия Владимир Зеленский акцентировал внимание на ожиданиях Украины. Страна хочет увидеть нечто похожее на приглашение в альянс. Тем временем сами члены НАТО готовят меры, чтобы поставки оружия в Украину не прекратились ни при каких обстоятельствах, даже если на выборах в США победит Трамп, а на выборах в Европе — правые силы.

А издание Politico пересказывает перечень возможных мер по отношению к альянсу со стороны Трампа в случае его победы на выборах. Как может измениться глобальный расклад в случае победы Трампа?

К каким изменениям в Европе могут привести председательство Венгрии в Совете ЕС, появление новой фракции евроскептиков в Европарламенте и возможная победа партии Ле Пен во Франции? Возможно ли мирное соглашение при участии посредников по аналогии с зерновой сделкой? С чем связано скопление войск и техники по обеим сторонам белорусско-украинской границы? Об этом более подробно говорим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.40

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