Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: саммит НАТО, поставки оружия, Трамп, правые в ЕС, граница Беларуси

Уже на следующей неделе в Вашингтоне пройдет юбилейный саммит НАТО. В преддверии мероприятия Владимир Зеленский акцентировал внимание на ожиданиях Украины. Страна хочет увидеть нечто похожее на приглашение в альянс. Тем временем сами члены НАТО готовят меры, чтобы поставки оружия в Украину не прекратились ни при каких обстоятельствах, даже если на выборах в США победит Трамп, а на выборах в Европе — правые силы.