Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Рамштайн и саммит мира, Орбан и Фицо, бюджет Путина и помощь Запада

Перенос Рамштайна и саммита мира: примет ли Байден перед уходом исторические решения? Орбан блокирует кредит Украине на 35 млрд, а Фицо - вступление страны в НАТО: какие механизмы давления есть у ЕС? Уступка территорий в обмен на вступление в НАТО: почему западная пресса продолжает продвигать эту формулу? Бюджет войны: Путин готов воевать еще как минимум 3 года, а готов ли Запад к долгосрочной поддержке? Годовщина 7 октября: почему с момента резни в Израиле антисемитизма стало больше? Хезболла готова к перемирию: возможен ли прочный мир с подобными режимами?