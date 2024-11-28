2024.11.28 12:38

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: превентивные удары НАТО по РФ,совпадут ли планы Трампа и Зеленского

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

В НАТО обсуждают превентивные удары по России: разозлил ли Путин Запад своим „Орешником“? Предложение Трампа по окончанию войны может появиться в январе: насколько план Трампа будет совпадать с планом победы Украины? РФ продолжает продвижение: как остановить наступление агрессора? Скандальный ордер МУС: будет ли Украина арестовывать Нетаньяху после вступления в действие Римского статута? Экстрадиция экс-бойца полка Калиновского в Беларусь: почему Василий Веремейчик стал невъездным в Украину?

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.15.

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