2024.04.25 13:14

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: помощь США, арест вице-министра обороны в России, болезнь Кадырова

 
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Байден подписал закон о помощи Украине: достаточно ли этого для победы? Россия хочет интенсифицировать атаки на Украину до американских поставок: что происходит на фронтах? В России арестован вице-министр обороны Тимур Иванов: почему вдруг обратили внимание на коррупцию в военном ведомстве? Кадыров болен, а за его место идет подковерная борьба: что ждет Чечню после ухода Рамзана? Возобновит ли Украина консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет?

Эти и другие темы обсуждаем с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.45.

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