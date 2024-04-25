Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: помощь США, арест вице-министра обороны в России, болезнь Кадырова

Байден подписал закон о помощи Украине: достаточно ли этого для победы? Россия хочет интенсифицировать атаки на Украину до американских поставок: что происходит на фронтах? В России арестован вице-министр обороны Тимур Иванов: почему вдруг обратили внимание на коррупцию в военном ведомстве? Кадыров болен, а за его место идет подковерная борьба: что ждет Чечню после ухода Рамзана? Возобновит ли Украина консульские услуги для мужчин от 18 до 60 лет?