2024.10.17 13:22

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: план победы, отмененный "Рамштайн" и война с КНДР

 
ru.DELFI.lt

План победы: представлен украинцам, но не поддержан Западом? Шольц намерен обсудить войну с Путиным: что нового намерен услышать немецкий канцлер от агрессора? „Рамштайн“ перенесен на неопределенный срок: что это значит для Украины? Война с осью зла: ждать ли полноценного участия в боевых действиях северокорейских войск? Контрнаступление в Курской области: за счет чего России удалось отвоевать часть территории? Рейды, коррупция, мобилизация: как Украина намерена решать проблему фиктивных документов о негодности к службе?

Об этом более подробно поговорим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40.

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