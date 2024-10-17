Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: план победы, отмененный "Рамштайн" и война с КНДР

План победы: представлен украинцам, но не поддержан Западом? Шольц намерен обсудить войну с Путиным: что нового намерен услышать немецкий канцлер от агрессора? „Рамштайн“ перенесен на неопределенный срок: что это значит для Украины? Война с осью зла: ждать ли полноценного участия в боевых действиях северокорейских войск? Контрнаступление в Курской области: за счет чего России удалось отвоевать часть территории? Рейды, коррупция, мобилизация: как Украина намерена решать проблему фиктивных документов о негодности к службе?