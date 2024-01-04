Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: план А с помощью США, не верили, но Киев смог, удары по Белгороду

Денег больше нет: США исчерпали финансовые возможности помощи Украине, но Кулеба уверен в плане А. Более 200 бойцов ВСУ вернулись из плена: сдвинулся ли процесс обмена с мертвой точки? «Законная оборона»: МИД Франции не стал осуждать удары по Белгороду 30 декабря. Турция не пропустила британские минные тральщики в Украину: стоит ли искать за формальным поводом политические причины? Никто не верил, но Киев смог: о чем еще рассказывает новый документальный фильм BBC? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.