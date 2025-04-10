Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: переговоры в Стамбуле, китайцы на фронте, "озабоченность" Трампа

ЕС не продлит льготный режим для украинских товаров, что может привести к подорожанию на 10%. Зато Трамп приостанавливает пошлины на 90 дней против всех, кроме Китая. Как это все отразится на экономике Украины? В Стамбуле сегодня стартовал новый раунд переговоров делегаций России и США. При этом Трамп накануне заявил, что не в восторге от ежедневных бомбардировок Украины. Последуют ли за „выражением озабоченности“ конкретные действия со стороны США? Китайцы воюют в Украине. Об этом заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, их не менее 155 человек. Накануне ВСУ взяли в плен двух граждан Китая, воюющих на стороне РФ. Станет ли это фактором, влияющим на американские решения?