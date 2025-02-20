2025.02.20 16:40

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: оскорбления Трампа, миссия Келлога и пробуждение ЕС

 

Келлог в Киеве: с какой миссией приехал представитель Трампа? „Зеленский - диктатор без выборов с рейтингом 4%“: с чем связаны оскорбления Трампа и стоит ли на них реагировать? Встреча в Эр-Рияде: каков риск получить мир на условиях Путина? Многоступенчатое пробуждение: когда Европа перейдет от риторики к действиям? Кабальная сделка по редким металлам: почему Зеленский не подписал соглашение и отброшена ли эта идея окончательно?

Эти вопросы обсудим более подробно с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

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