2024.12.19 13:18

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: нужны ли в Украине миротворцы? Путин тряс "Орешником" на линии

 

Россия и Украина готовы к проведению диалога о завершении войны: что стоит за заявлением Келлогга? В Европе обсуждают отправку миротворцев в Украину: как в Киеве относятся к такой гарантии безопасности? Генассамблея ООН удивила: впервые российское вторжение было названо захватнической войной. Начальник Генштаба РФ заявил о достижении всех целей на 2024 год: повторит ли эту мысль Путин на прямой линии? Ликвидация российского генерала в тылу: что не так с версией российского следствия? Формат „Нотр-Дам“: появится ли новая площадка для встреч Зеленского с западными лидерами? Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.40

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