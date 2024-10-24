2024.10.24 13:20

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: новый план Киева, Эрдоган и Гутерриш у Путина

 
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Интернационализация войны: станет ли Украина полем битвы двух Корей? Зеленский подготовил еще один план: зачем он нужен и в чем отличие от плана победы? Украина предложила взаимный отказ от ударов по энергетической инфраструктуре: Киев делает первый шаг? Выборы в США: стоит ли ждать одобрения плана победы до 5 ноября и какие варианты развития событий есть после этой даты? Саммит БРИКС: почему к Путину едут Эрдоган и Гутерриш?

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.30.

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