Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: наступление россиян, настроения украинцев, охота на Ходорковского

Российские оккупанты заняли Авдеевку и идут в атаки на других направлениях: на сколько хватит их запала? Интервью Кирилла Буданова: правда ли, что весь 2024 год Украина проведет в обороне? Честный разговор о будущем: что скажет Зеленский на конференции военно-политического руководства? Новый опрос ко второй годовщине вторжения: верят ли украинцы в победу и как долго готовы терпеть войну? Зеленский "назначил" Дуде и Туску встречу на границе: ждать ли деблокады? После убийства Навального открыта охота на Ходорковского: что еще известно украинской разведке?