2025.02.06 13:24

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Келлог летит в Киев, о чем Зеленскому говорить с Путиным?

 

Зеленский готов говорить с Путиным: почему изменилась риторика президента Украины? Келлог посетит Украину с планом Трампа: могут ли удивить отдельные детали документа? Украине все чаще намекают на выборы: удастся ли Кремлю провести переговоры без Зеленского? Оружие в обмен на минералы: можно ли заявление Трампа считать началом сделки с Киевом? Атаки на украинские ТЦК: чем опасна новая тактика российских вербовщиков?

Об этом поговорим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13.40.

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