Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: Келлог летит в Киев, о чем Зеленскому говорить с Путиным?

Зеленский готов говорить с Путиным: почему изменилась риторика президента Украины? Келлог посетит Украину с планом Трампа: могут ли удивить отдельные детали документа? Украине все чаще намекают на выборы: удастся ли Кремлю провести переговоры без Зеленского? Оружие в обмен на минералы: можно ли заявление Трампа считать началом сделки с Киевом? Атаки на украинские ТЦК: чем опасна новая тактика российских вербовщиков?