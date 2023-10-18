Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: использование ATACMS, Байден в Израиле, выборы в Польше и Украина?

 
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Форум в Китае и приезд Байдена с Шольцем в Израиль: можно ли говорить о сформировавшихся осях добра и зла? Какими путями Орбана занесло в Пекин? Первое боевое крещение: Зеленский подтвердил использование американских ATACMS по аэродрому в оккупированном Бердянске. Как отразятся результаты парламентских выборов в Польше на отношениях с Украиной? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

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