Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: использование ATACMS, Байден в Израиле, выборы в Польше и Украина?

Форум в Китае и приезд Байдена с Шольцем в Израиль: можно ли говорить о сформировавшихся осях добра и зла? Какими путями Орбана занесло в Пекин? Первое боевое крещение: Зеленский подтвердил использование американских ATACMS по аэродрому в оккупированном Бердянске. Как отразятся результаты парламентских выборов в Польше на отношениях с Украиной? Эти и другие темы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.