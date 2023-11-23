Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: G-20 без виртуальных Байдена и Си, "трансформеры" Путина, Польша

Байден и Си отказались участвовать в виртуальном саммите G-20: причина - Путин? К блокировке украинской границы намерены присоединиться польские фермеры и словацкие перевозчики: какие потери уже понесла экономика Украины? "Депрограммирование" и "перевоспитывание": удается ли Украине изжить имперские идеи у российских пленных? "Польша на войне" и споры запада по военной помощи Украине: стоит ли верить книге Збигнева Парафяновича? Вслед за абортами взялись за детей и ЛГБТ: откуда у Путина в голове взялись "трансформеры" и "трансформаторы"? Эти и другие вопросы обсуждаем с советником главы офиса президента Украины Михаилом Подоляком.