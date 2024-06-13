2024.06.13 13:22

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: дедолларизация России, Армения VS ОДКБ, F-16 Дании для Украины

 
ru.DELFI.lt

Финальный аккорд: США и Украина подписывают соглашение о безопасности. Дания передаст свои F-16 Украине летом: как решить проблему дефицита пилотов? Дедолларизация России: санкции США ведут к прекращению торгов валютой. Армения VS ОДКБ: почему МИД вынужден уточнять слова Пашиняна и восстановит ли Грузия дипотношения с Россией?

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало эфира в 13:40.

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии