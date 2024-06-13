Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: дедолларизация России, Армения VS ОДКБ, F-16 Дании для Украины

Финальный аккорд: США и Украина подписывают соглашение о безопасности. Дания передаст свои F-16 Украине летом: как решить проблему дефицита пилотов? Дедолларизация России: санкции США ведут к прекращению торгов валютой. Армения VS ОДКБ: почему МИД вынужден уточнять слова Пашиняна и восстановит ли Грузия дипотношения с Россией?