Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: что Трамп решил по войне, Путин принимает Си, что с "перемирием"?

Тем временем минувшей ночью вступило в силу путинское трехдневное „прекращение огня“. Россия не приняла предложение Зеленского о перемирии на 30 дней. Несмотря на это, по данным „Суспільне“, ВСУ получили приказ на эти 3 дня открывать только ответный огонь. Можно ли это считать соблюдением Киевом объявленного Путиным перемирия? Путин готовится к 9 мая.