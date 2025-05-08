Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: что Трамп решил по войне, Путин принимает Си, что с "перемирием"?

Тем временем минувшей ночью вступило в силу путинское трехдневное „прекращение огня“. Россия не приняла предложение Зеленского о перемирии на 30 дней. Несмотря на это, по данным „Суспільне“, ВСУ получили приказ на эти 3 дня открывать только ответный огонь. Можно ли это считать соблюдением Киевом объявленного Путиным перемирия? Путин готовится к 9 мая.
Обстановка Москве всю эту неделю напряженная. Украинские дроны атакуют столицу, в аэропортах коллапс из-за отмененных и перенесенных рейсов, Кремль отключает мобильный интернет. Тем не менее, большинство приглашенных лидеров все-таки прилетели в Россию для участия в параде. Так, сегодня Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.
Обсудим все эти темы с советником главы Офиса президента Украина Михаилом Подоляком.Начало трансляции в 13.40