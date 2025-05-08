2025.05.08 13:11

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: что Трамп решил по войне, Путин принимает Си, что с "перемирием"?

 
ru.DELFI.lt

Министр финансов США Скотт Бессент назвал Путина военным преступником, вице-президент Джей Ди Вэнс считает, что Россия слишком многого хочет в ходе переговоров, а спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал Путина главным препятствием к прекращению огня. Это заявления представителей администрации Трампа за последние 2 дня. Свидетельствует ли такая риторика об изменении позиции Белого дома и какое решение до конца недели анонсировал Дональд Трамп по войне в Украине?

Тем временем минувшей ночью вступило в силу путинское трехдневное „прекращение огня“. Россия не приняла предложение Зеленского о перемирии на 30 дней. Несмотря на это, по данным „Суспільне“, ВСУ получили приказ на эти 3 дня открывать только ответный огонь. Можно ли это считать соблюдением Киевом объявленного Путиным перемирия? Путин готовится к 9 мая.

Обстановка Москве всю эту неделю напряженная. Украинские дроны атакуют столицу, в аэропортах коллапс из-за отмененных и перенесенных рейсов, Кремль отключает мобильный интернет. Тем не менее, большинство приглашенных лидеров все-таки прилетели в Россию для участия в параде. Так, сегодня Владимир Путин провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпинем.

Обсудим все эти темы с советником главы Офиса президента Украина Михаилом Подоляком.Начало трансляции в 13.40

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии