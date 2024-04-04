Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: атака на Харьков, планы на мобилизацию, нападение Ирана на Израиль

Харьков под огнем и без света: как живет город, подвергшийся очередной ночной атаке беспилотников? Разговоры о мобилизации: как Украина и Россия готовятся к летней кампании?. Удастся ли разрушить Керченский мост с третьей попытки? "У страха глаза велики": Захарова насчитала 1500 французских военных для отправки в Украину. Иран может напасть на Израиль: к каким последствиям приведет очередная эскалация в регионе?



Эти темы обсуждаем в сегодняшнем эфире с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.