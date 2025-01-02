2025.01.02 13:19

Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: 2025 год - газ перекрыт, помощь США, что Киев ждет от Дамаска?

 

Приднестровье без отопления, в Молдове ЧП, Европа не заметила: кто больше всего пострадал от прекращения транзита российского газа через Украину? Угрозы Фицо и плечо Польши: как Украина готовится к прекращению поставок электричества из Словакии? Последний пакет помощи Байдена в ушедшем году: правда ли что Белый дом распределил все выделенное Конгрессом? Сибига в Дамаске: чего Киев ожидает от новых сирийских властей? Эти и другие темы обсудим в первом выпуске этого года с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.

Начало трансляции в 13.40

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