Эфир Delfi с Михаилом Подоляком: 2025 год - газ перекрыт, помощь США, что Киев ждет от Дамаска?

Приднестровье без отопления, в Молдове ЧП, Европа не заметила: кто больше всего пострадал от прекращения транзита российского газа через Украину? Угрозы Фицо и плечо Польши: как Украина готовится к прекращению поставок электричества из Словакии? Последний пакет помощи Байдена в ушедшем году: правда ли что Белый дом распределил все выделенное Конгрессом? Сибига в Дамаске: чего Киев ожидает от новых сирийских властей? Эти и другие темы обсудим в первом выпуске этого года с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком.