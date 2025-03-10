Эфир Delfi с Михаилом Гончаром: суджанская операция РФ, цена на газ и хамство Маска

Огонь, вода и газовые трубы: почему операция РФ в Судже была обречена на провал? Цены на газ в ЕС были на двухлетнем максимуме: причем здесь погода и транзит через Украину? Второе дыхание „Северного потока 2“: есть ли шанс, что немцы пойдут на схему с покупкой российского газа у американцев? Встреча Украины и США в Эр-Рияде: быть ли сделке по полезным ископаемым? Геополитические сдвиги и „новая дипломатия“: почему Илон Маск хамит европейским лидерам?