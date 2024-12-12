2024.12.12 12:49

Эфир Delfi с Миахилом Подоляком: Кремль снова может ударить „Орешником“, общаются ли Трамп с Путиным?

 
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Предпереговорные консультации: по какой линии идет коммуникация Трампа с Путиным? Россия снова может ударить „Орешником“: на что рассчитывает Путин публичными анонсами новых атак? Дамаск за 10 дней: какую роль сыграла Украина в падении режима Башара Асада? Миллионы россиян готовы воевать за деньги: каков мобилизационный потенциал Москвы? Самые влиятельные политики: почему проигравший Ближний Восток Путин вошел в ТОП-3?

Эти и другие темы обсудим с советником главы Офиса президента Украины Михаилом Подоляком в 13.30.

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