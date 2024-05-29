2024.05.29 12:54

Эфир Delfi с Марком Фейгиным: саммит мира без Байдена и Си, дадут ли Украине бить по целям в России?

 
ru.DELFI.lt

Байден и Си не поедут на саммит мира в Швейцарии: стоит ли ждать от встречи каких-то результатов? Макрон, Столтенберг, Блинкен за удары Украины по целям в России, Шольц - против, а Байден молчит: за кем последнее слово в этой дискуссии? Вето президента не спасло Грузию от закона об иноагентах: произошел ли разворот страны от Европы к России? Российский генералопад: зреет ли среди военных бунт? Эти и другие тему обсудим в эфире Delfi с популярным блогером, юристом Марком Фейгиным.

Начало трансляции в 13.30

Наш телеграм-канал Delfi Литва — ваш оперативный и информативный гид по стране.
Источник
Темы
Строго запрещено копировать и распространять информацию, представленную на DELFI.lt, в электронных и традиционных СМИ в любом виде без официального разрешения, а если разрешение получено, необходимо указать источник – Delfi.
Оставить комментарий Читать комментарии
Delfi
Поделиться
Комментарии