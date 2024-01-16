Эфир Delfi с Марком Фейгиным: иранские удары, послание Байдена Зеленскому, протест в России

Иранские удары по базе и консульству США в Ираке: "ответка" за хуситов? Наступление без мобилизации: на чем основана оценка Института изучения войны о подготовке России к новой атаке? Bloomberg о послании Байдена Зеленскому: Украина должна отказаться от наступления и встать в оборону. Без антивоенной повестки, но с политическими лозунгами: в России прошел первый крупный протест с начала полномасштабного вторжения. Эти и другие темы в эфире Delfi обсуждаем с юристом и блогером Марком Фейгиным.