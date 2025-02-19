Эфир Delfi с Константином Эггертом: встреча в Эр-Рияде, Келлог в Киеве

Накануне в Эр-Рияде прошла встреча делегаций США и России. Стороны договорились создать переговорные группы для урегулирования войны в Украине, восстановить прежнюю численность штата посольств, а также не исключили в будущем сотрудничества по вопросам, представляющим общий геополитический интерес. Украина во встрече не участвовала, а Зеленский во избежание спекуляций отменил запланированный на сегодня визит в Саудовскую Аравию. Сегодня же Киев должен посетить спецпосланник Трампа по России и Украине Кит Келлог. Можно ли назвать встречу в Эр-Рияде началом мирных переговоров? Почему Украину туда не позвали? Нашли ли Москва и Вашингтон точки соприкосновения? Зачем штатам выборы в Украине? Когда встретятся Трамп и Путин и Трамп с Зеленским?