Эфир Delfi с Константином Эггертом: Байден о Трампе, иранская сделка, угрозы Эрдогану

США заблокировали заявление G7 с осуждением российского удара по Сумам. Они обосновали это нежеланием портить диалог с Кремлем. Предшественник Трампа Джо Байден впервые высказал, что он думает о проводимой Белым домом политике. По мнению 46 президента США, новое правительство успело нанести столько ущерба и разрушений, что дух захватывает. Накануне Трамп не исключил удара по иранским ядерным объектам, в случае если Тегеран не пойдет на сделку. Однако СМИ со ссылкой на источники говорят о том, что публичная риторика президента не соответствует реальным закрытым переговорам с Ираном.