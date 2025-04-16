2025.04.16 13:07

Эфир Delfi с Константином Эггертом: Байден о Трампе, иранская сделка, угрозы Эрдогану

 

США заблокировали заявление G7 с осуждением российского удара по Сумам. Они обосновали это нежеланием портить диалог с Кремлем. Предшественник Трампа Джо Байден впервые высказал, что он думает о проводимой Белым домом политике. По мнению 46 президента США, новое правительство успело нанести столько ущерба и разрушений, что дух захватывает. Накануне Трамп не исключил удара по иранским ядерным объектам, в случае если Тегеран не пойдет на сделку. Однако СМИ со ссылкой на источники говорят о том, что публичная риторика президента не соответствует реальным закрытым переговорам с Ираном.

Обсудим эти темы более подробно с политическим обозревателем Deutsche Welle Константином Эггертом.

Начало эфира в 13.30.

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