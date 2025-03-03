2025.03.03 13:15

Эфир Delfi с Иваном Преображенским: политический кризис Запада, все идет "как по плану" России

 

От одной вспышки конфликта к другой. Европа потрясена новым скандалом между США и Украиной, примирить две стороны не удается. Трамп обвиняет Зеленского в ненависти к Путину и нежелании прекращать конфликт в ответ на требование лидера Украины дать гарантии безопасности. Советник Трампа при этом заявляет, что Зеленский напоминает ему бывшую с обидами десятилетней давности. „С прошлыми, в то время когда идет полномасштабная война в разгаре?“ Европа в шоке и становится на сторону Украины, однако предложить ничего конкретного без США не может. На очередной саммит европейских лидеров не пригласили страны Балтии - это оскорбительно.

Обсуждаем происходящее с политологом Иваном Преображенским.

Начало эфира в 13.30.

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