От одной вспышки конфликта к другой. Европа потрясена новым скандалом между США и Украиной, примирить две стороны не удается. Трамп обвиняет Зеленского в ненависти к Путину и нежелании прекращать конфликт в ответ на требование лидера Украины дать гарантии безопасности. Советник Трампа при этом заявляет, что Зеленский напоминает ему бывшую с обидами десятилетней давности. „С прошлыми, в то время когда идет полномасштабная война в разгаре?“ Европа в шоке и становится на сторону Украины, однако предложить ничего конкретного без США не может. На очередной саммит европейских лидеров не пригласили страны Балтии - это оскорбительно.