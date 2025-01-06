Эфир Delfi с Иваном Преображенским: блок Путина в Европе и тревожное вмешательство Маска

Канцлер Австрии Карл Нехаммер намерен уйти в отставку после того, как ему не удалось сформировать коалиционное правительство. На этом фоне резко выросли шансы прихода к власти ультраправой Австрийской партии свободы. Среди намерений политической силы - формирование прокремлевского центральноевропейского блока государств, к которому с большой вероятностью примкнут Венгрия и Словакия. В зависимости от результатов выборов компанию им может составить и Чехия. Пока же нынешнее правительство Чехии придерживается позиции, что принудить Путина к миру можно только силой. С таким заявлением в минувшие выходные выступил министр иностранных дел Ян Липавский.