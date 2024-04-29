Эфир Delfi с Ильей Пономаревым: невыборы в России Путина и резолюция Европарламента

Однако, по утверждению российского оппозиционного политика Ильи Пономарева, был и другой вариант текста резолюции. В нем была выражена признательность россиянам, воюющим на стороне Украины в составе Легиона "Свобода России", Русского добровольческого корпуса и Сибирского батальона. Но в итоговом варианте документа этот абзац исчез. Это произошло, по выражению Пономарева, благодаря "умеренным свидетелям Навального" в лице литовского европарламентария Андрюса Кубилюса, депутата от Германии Сергея Лагодинского и другим.
На связи со студией Delfi экс-депутат Госдумы России, создатель канала "Утро февраля" Илья Пономарев. Обсуждаем с ним произошедшую коллизию с текстом резолюции ЕП, последствия принятого документа и вероятность того, что европейские страны возьмут его на вооружение.
Начало трансляции в 13.30