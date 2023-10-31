Эфир Delfi с главным сержантом ВСУ: эволюция вооруженных сил Украины, героизм, контрнаступление

 
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В норвежском Осло стартует главная в этом году сессия Nordic Council на уровне парламентариев из стран-участниц Норвегии, Дании, Исландии, Финляндии и Швеции.

Среди основных тем - новая роль Северного региона в НАТО, поддержка Украины, пути ускорения “зеленого” перехода стран для борьбы с изменениями климата, а также участие молодежи в развитии демократии. Ожидаются выступления премьер-министров этих стран, а также генсека НАТО Йенса Столтенберга. В эфире будет включение корреспондента Delfi, работающего на месте.

А также смотрите в новом выпуске интервью с главным сержантом Вооружённых сил Украины, главным мастером-сержантом Александром Косинским, которое взял наш коллега Вайдас Сальджюнас. Полная версия доступна для подписчиков платной версии сайта Delfi+.

Начало эфира в 14.00

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