Эфир Delfi с Евгеном Магдой: решающий шаг Трампа и придется ли странам НАТО учить русский язык?

В ближайшие дни или недели может состояться телефонный разговор Трампа с Путиным. При этом, по сведениям Bloomberg, Трамп не считает судьбу Украины стратегически важной для интересов США. Одновременно с этим он не хочет „повторения Афганистана“, поэтому не будет заставлять Украину начинать преждевременные переговоры с РФ и усилит ее позиции перед их началом. А премьер Британии Кир Стармер в ближайшие недели должен посетить Украину для обсуждения размещения миротворческих сил после завершения войны. Обсудим эти темы более подробно с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.