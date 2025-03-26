2025.03.26 13:02

Эфир Delfi с Евгеном Магдой: "Черноморская инициатива", зерновая сделка и условия России

 

Россия готова к „Черноморской инициативе“ и возобновлению зерновой сделки. Но, как обычно, лишь при выполнении определенных условий - снятия санкций с банков, работающих с агроэкспортом, и отмены ограничений на поставку сельхозтехники. По итогам 3-дневных переговоров в Саудовской Аравии не прояснилась и ситуация с прекращением огня по энергообъектам. В заявлениях разных сторон указаны разные даты вступления соглашения в силу. Зачем нужны были встречи в Эр-Рияде? Есть ли хоть какой-то практический результат после 3 дней консультаций? Действительно ли США стоят сегодня над схваткой?

Обсудим эти вопросы с директором Института мировой политики Евгеном Магдой.

Начало эфира в 13.30

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