2024.12.18 13:25

Эфир Delfi с Евгением Шуклиным: оценка оппозицией правящих и что делать с русским языком в Литве?

 

Не прошло и недели с присяги членов нового правительства, как в коалиции пошли первые трещины. Лидер партии „Заря Немана Ремигиюс Жемайтайтис поставил партнерам ультиматум - в случае если его не назначают вице-спикером Сейма, то они покинут правящее большинство. Есть вопросы и к министрам от „Зари Немана“. В СМИ обсуждают старые вечеринки с танцовщицами, в которых участвовал министр юстиции Римантас Моцкус. Как оппозиция оценивает происходящие процессы? Ждет ли коалицию раскол и какие сценарии в таком случае возможны? Что стоит за высказываниями нового главы Минкульта о российской культуре? Нужно ли отменять русский язык при сдаче экзаменов на водительское удостоверение?

Об этом поговорим с депутатом Сейма из самого русскоязычного города Литвы Висагинаса, представителем Движения либералов Евгением Шуклиным.

Начало эфира в 13.30.

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