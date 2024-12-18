Эфир Delfi с Евгением Шуклиным: оценка оппозицией правящих и что делать с русским языком в Литве?

Не прошло и недели с присяги членов нового правительства, как в коалиции пошли первые трещины. Лидер партии „Заря Немана“ Ремигиюс Жемайтайтис поставил партнерам ультиматум - в случае если его не назначают вице-спикером Сейма, то они покинут правящее большинство. Есть вопросы и к министрам от „Зари Немана“. В СМИ обсуждают старые вечеринки с танцовщицами, в которых участвовал министр юстиции Римантас Моцкус. Как оппозиция оценивает происходящие процессы? Ждет ли коалицию раскол и какие сценарии в таком случае возможны? Что стоит за высказываниями нового главы Минкульта о российской культуре? Нужно ли отменять русский язык при сдаче экзаменов на водительское удостоверение?