2025.03.24 13:10

Эфир Delfi с Эмануэлисом Зингерисом: Путин молится за Трампа и готовится идти в ЕС

 
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Дональд Трамп тронут тем, что Путин молился за него после летнего покушения. Этим откровением поделился спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Такера Карлсону. Запись была опубликована перед началом переговоров делегаций США, Украины и России в Саудовской Аравии. Подобные нарративы невольно заставляют задуматься, а с кем США в этой войне и стоит ли надеяться на их защиту в случае российского нападения на одну из стран НАТО? О возможной российской агрессии в отношении стран Балтии уже этой осенью предостерегает профессор Потсдамского университета и военный историк Зёнке Найтцель в интервью немецкому изданию BILD.

Обсудим более подробно эту тему с депутатом Сейма Литвы, докладчиком ПАСЕ по правам человека Эмануэлисом Зингерисом.

Начало эфира в 13.30

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