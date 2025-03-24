Эфир Delfi с Эмануэлисом Зингерисом: Путин молится за Трампа и готовится идти в ЕС

Дональд Трамп тронут тем, что Путин молился за него после летнего покушения. Этим откровением поделился спецпосланник президента США Стив Уиткофф в интервью Такера Карлсону. Запись была опубликована перед началом переговоров делегаций США, Украины и России в Саудовской Аравии. Подобные нарративы невольно заставляют задуматься, а с кем США в этой войне и стоит ли надеяться на их защиту в случае российского нападения на одну из стран НАТО? О возможной российской агрессии в отношении стран Балтии уже этой осенью предостерегает профессор Потсдамского университета и военный историк Зёнке Найтцель в интервью немецкому изданию BILD.