2024.10.18 12:43

Эфир Delfi с экономистом: ЕЦБ снизил ставки, недвижимость в Литве - цены взлетают, что с бюджетом?

 
Дмитрий Семенов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Проект бюджета Литвы на следующий год сравним с „атомной бомбой“. Такую характеристику главному финансовому документу дал руководитель оппозиционной партии "Во имя Литвы", экс-премьер Саулюс Сквернялис. Критика следует и от партнеров консерваторов по коалиции. Так, министр экономики Аушрине Армонайте считает, что документ не учитывает необходимости роста экономики. Это отчасти подтверждает и премьер-министр Ингрида Шимоните, говоря, что особых фантазий для изменений при рассмотрении проекта нет.

Обсудим бюджет и другие экономические темы с экономистом банка Citadele Александром Изгородиным.Начало трансляции в 13.30

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