Эфир Delfi с экономистом: ЕЦБ снизил ставки, недвижимость в Литве - цены взлетают, что с бюджетом?

Проект бюджета Литвы на следующий год сравним с „атомной бомбой“. Такую характеристику главному финансовому документу дал руководитель оппозиционной партии "Во имя Литвы", экс-премьер Саулюс Сквернялис. Критика следует и от партнеров консерваторов по коалиции. Так, министр экономики Аушрине Армонайте считает, что документ не учитывает необходимости роста экономики. Это отчасти подтверждает и премьер-министр Ингрида Шимоните, говоря, что особых фантазий для изменений при рассмотрении проекта нет.