2024.07.19 12:55

Эфир Delfi с Екатериной Роякой: легковушки из Беларуси, вино из Литвы в Россию, выборы в Сейм

 
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В Литву с 18 июля запрещено въезжать автомобилям с белорусскими регистрационными номерами. Данная мера введена в рамках европейских санкций. В то же время, несмотря на ограничения против Москвы и Минска, Литва оказалась крупнейшим экспортером вина в Россию по итогам прошлого года. Как избежать перекосов и парадоксов при соблюдении санкционного режима? Влияют ли санкции на ограничение пассажиропоток из Беларуси на экономику Литвы? Как эффективнее всего бороться с обходом ограничений со стороны Москвы и Минска? Восстановилась ли Литва после шока, вызванного российской агрессией и скачком цен на энергоресурсы? Ждут ли нас сюрпризы на осенних выборах в Сейм?

Об этом беседуем с гостем студии Delfi - депутатом Сейма и экономистом Екатериной Роякой.

Начало эфира в 13.30

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