Эфир Delfi с Бронисом Ропе: коалиция с демократами без Сквернялиса, отличие КНР от РФ и Беларуси

Союз крестьян и зеленых Литвы толерантно относится к ЛГБТ-сообществу, но считает, что брак может быть только между мужчиной и женщиной. Партия не готова создавать коалицию с консерваторами, Партией свободы и Жемайтайтисом, но не против объединения с демократами „Во имя Литвы“ без их лидера Саулюса Сквернялиса. Китай не представляет для Литвы такой же угрозы, как Россия и Беларусь. Поэтому с Пекином необходимо возобновить отношения.