Эфир Delfi с Беном Ходжесом: Европа должна задуматься о своем ядерном оружии

В сегодняшнем выпуске Delfi эксклюзивное интервью с главнокомандующим вооруженными силами США в Европе в 2014-2017 годах, генералом Беном Ходжесом. Как можно повысить безопасность стран Балтии? Нужно ли Европе свое ядерное оружие? Насколько усилилось НАТО с присоединением Финляндии и Швеции? Сколько времени будет идти подкрепление в страны Балтии в случае нападения? Способны ли немецкие Taurus разрушить Крымский мост? Эти и другие вопросы генералу Бену Ходжесу адресовал наш коллега, эстонский предприниматель и журналист Ханс Х. Луйк.