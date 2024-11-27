2024.11.27 11:59

Эфир Delfi с авиаэкспертом: ответ самописцев, как действовали пилоты?

 
Анжела Бубеляк
Дмитрий Семёнов
ru.DELFI.lt

Черные ящики с самолета, разбившегося в Вильнюсе в понедельник, будут исследованы в зарубежной лаборатории. Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас объяснил это тем, что в Литве нет таких возможностей. Анализ бортовых самописцев во многом должен дать ответ на то, что произошло с рухнувшим Боингом. Тем временем в Литве в публичном поле начались дискуссии о безопасности расположения Вильнюсского аэропорта. Большинство экспертов склонны считать, что расположение аэропорта в черте города - это нормальная практика европейских столиц и дополнительных рисков здесь нет.

В сегодняшнем эфире обсудим падение самолета с авиационным экспертом, бывшим пилотом Кястутисом Загрецкасом.

Начало эфира в 13.30.

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