Эфир Delfi с авиаэкспертом: ответ самописцев, как действовали пилоты?

Черные ящики с самолета, разбившегося в Вильнюсе в понедельник, будут исследованы в зарубежной лаборатории. Глава Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас объяснил это тем, что в Литве нет таких возможностей. Анализ бортовых самописцев во многом должен дать ответ на то, что произошло с рухнувшим Боингом. Тем временем в Литве в публичном поле начались дискуссии о безопасности расположения Вильнюсского аэропорта. Большинство экспертов склонны считать, что расположение аэропорта в черте города - это нормальная практика европейских столиц и дополнительных рисков здесь нет.