В студии Delfi поговорим с Артурасом Зуокасом о его планах на выборы, основных приоритетах и ценностях, которые продвигает партия, о союзе со скандальным Ремигиюсом Жемайтайтисом на прошлых выборах и причинах распада этого союза. Кроме того, узнаем у политика, в прошлом военного журналиста, его видение демилитаризации Калининграда и ситуации на Ближнем Востоке.
Начало эфира в 13.30.
Эфир Delfi с Артурасом Зуокасом: демилитаризация Калининграда, за однополые партнерства, но не браки
До выборов в Сейм Литвы остается 1,5 недели. На этой недели появился свежий рейтинг, согласно которому в парламент пока проходят 6 политических партий. Согласно опросу, целый ряд сил с известными политиками во главе входят в категорию „другие партии“. Их рейтинг менее 2%. Одной из таких является партия „Свобода и справедливость“ бывшего мэра Вильнюса Артураса Зуокаса.
В студии Delfi поговорим с Артурасом Зуокасом о его планах на выборы, основных приоритетах и ценностях, которые продвигает партия, о союзе со скандальным Ремигиюсом Жемайтайтисом на прошлых выборах и причинах распада этого союза. Кроме того, узнаем у политика, в прошлом военного журналиста, его видение демилитаризации Калининграда и ситуации на Ближнем Востоке.