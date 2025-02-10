Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: угроза „Свободе“ , новый лидер СО-ХДЛ, выход из БРЭЛЛ

„Good bye, Russia! Good bye, Lenin!“: Литва вышла из БРЭЛЛ и соединилась с континентальной Европой. Закрыть „Радио Свобода“ и „Голос Америки“: как далеко зайдет Маск и что будет с медиа и НКО без помощи USAID? Удастся ли Трампу изменить миропорядок? Кащюнас стал новым лидером литовских консерваторов: внутрипартийный правый поворот? Новые скандальные высказывания Жемайтайтиса: что сегодня решит коалиционный совет? Почему премьер Палуцкас не замечает проблемы?