2025.02.10 13:05

Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: угроза „Свободе“ , новый лидер СО-ХДЛ, выход из БРЭЛЛ

 

„Good bye, Russia! Good bye, Lenin!“: Литва вышла из БРЭЛЛ и соединилась с континентальной Европой. Закрыть „Радио Свобода“ и „Голос Америки“: как далеко зайдет Маск и что будет с медиа и НКО без помощи USAID? Удастся ли Трампу изменить миропорядок? Кащюнас стал новым лидером литовских консерваторов: внутрипартийный правый поворот? Новые скандальные высказывания Жемайтайтиса: что сегодня решит коалиционный совет? Почему премьер Палуцкас не замечает проблемы?

Эти темы обсудим в сегодняшнем выпуске с публицистом, колумнистом Delfi Андрюсом Ужкальнисом.

Начало эфира в 13.30.

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