Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: Ландсбергис без портфеля ЕК,станет ли Курск народной республикой?

Срыв секретных переговоров в Катаре и „демилитаризация“ Калининграда: поляризовало ли украинское наступление Запад? „Курская народная республика“: примут ли куряне российскую оппозицию в качестве управленцев? „Гуманный“ диктатор: что стоит за очередным освобождением политзаключенных в Беларуси? С виллой в Греции, но без портфеля еврокомиссара: министр Ландсбергис решил служить Литве иначе. Взрывной рост Жемайтайтиса: в чем секрет успеха партии обвиняемого в антисемитизме политика?