2024.08.19 13:22

Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: Ландсбергис без портфеля ЕК,станет ли Курск народной республикой?

 
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Срыв секретных переговоров в Катаре и „демилитаризация“ Калининграда: поляризовало ли украинское наступление Запад? „Курская народная республика“: примут ли куряне российскую оппозицию в качестве управленцев? „Гуманный“ диктатор: что стоит за очередным освобождением политзаключенных в Беларуси? С виллой в Греции, но без портфеля еврокомиссара: министр Ландсбергис решил служить Литве иначе. Взрывной рост Жемайтайтиса: в чем секрет успеха партии обвиняемого в антисемитизме политика?

Эти и другие темы обсудим сегодня с публицистом, колумнистом Delfi Андрюсом Ужкальнисом.

Начало эфира в 13.30.

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