Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: корабль на дне, литвинизм, Трамп, Польша, Навальный

Похороны Навального: есть ли шанс на демократическую Россию? Голосуй - не голосуй…: в Латвии планирующих принять участие в российских выборах обвинили в поддержке войны. Новые сюжеты с литвинизмом и закрытие 2 КПП на границе с Беларусью: отгородится ли Литва от соседей полностью? Польские фермеры на границе с Литвой: ждать ли отказа от российской сельхозпродукции? Трамп победил в суде: какие еще остались препятствия на пути экс-президента в Белый дом? США как образец: почему Литве не стоит "изобретать велосипед"?