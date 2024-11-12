Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: чего ждать от Трампа? Утопит ли Жемайтайтис коалицию в Литве?

Свое возмущение приглашением в коалицию партии Жемайтайтиса выражают не только международные партнеры Литвы. В день первого заседания нового Сейма в Вильнюсе и Каунасе состоится акция протеста „10 минут молчания“. Представители гражданского общества требуют отказаться от союза с „Зарей Немана“, поскольку это ставит под угрозу международную репутацию Литвы и демократические ценности.

Ну а в самой Европе готовятся к президентству Дональда Трампа. Лидеры Британии и Франции пытаются убедить Байдена в оставшийся срок полномочий разрешить Украине удары вглубь территории России. А премьер Польши Дональд Туск заявил о необходимости создания европейской коалиции по поддержке Украины на случай, если Трамп урежет помощь. Чего ждать Литве от новой коалиции и от президентства Трампа? Об этом более подробно поговорим с публицистом, колумнистом Delfi Андрюсом Ужкальнисом.



Начало трансляции в 13.30