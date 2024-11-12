2024.11.12 13:00

Эфир Delfi с Андрюсом Ужкальнисом: чего ждать от Трампа? Утопит ли Жемайтайтис коалицию в Литве?

 
Дмитрий Семёнов
Анжела Бубеляк
ru.DELFI.lt

Президент Литвы Гитанас Науседа после критики со стороны США, Польши и Израиля заявил, что не намерен утверждать кандидатов в министры от партии „ЗаряНемана“. Сам лидер партии Ремигиюс Жемайтайтис уверяет, что не является антисемитом. А в коалиционном соглашении между соцдемами, демократами и „Зарей Немана“ прописан пункт о намерении борьбы с ксенофобией.

Свое возмущение приглашением в коалицию партии Жемайтайтиса выражают не только международные партнеры Литвы. В день первого заседания нового Сейма в Вильнюсе и Каунасе состоится акция протеста „10 минут молчания“. Представители гражданского общества требуют отказаться от союза с „Зарей Немана“, поскольку это ставит под угрозу международную репутацию Литвы и демократические ценности.

Ну а в самой Европе готовятся к президентству Дональда Трампа. Лидеры Британии и Франции пытаются убедить Байдена в оставшийся срок полномочий разрешить Украине удары вглубь территории России. А премьер Польши Дональд Туск заявил о необходимости создания европейской коалиции по поддержке Украины на случай, если Трамп урежет помощь. Чего ждать Литве от новой коалиции и от президентства Трампа? Об этом более подробно поговорим с публицистом, колумнистом Delfi Андрюсом Ужкальнисом.

Начало трансляции в 13.30

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