Эфир Delfi с Андрюсом Кубилюсом: какое место Литве отведут в Еврокомиссии?

Об этом более подробно в сегодняшнем эфире расскажет сам европарламентарий Андрюс Кубилюс.
Оставить комментарий Читать комментарии
На следующей неделе на внеочередной сессии Сейм рассмотрит кандидатуру Андрюса Кубилюса на должность еврокомиссара от Литвы. Ранее его одобрил президент, а представители парламентской оппозиции отзывались о нем, как о хорошем специалисте. На какой портфель рассчитывает кандидат в еврокомиссары от Литвы и какую повестку намерен продвигать в случае утверждения?
Об этом более подробно в сегодняшнем эфире расскажет сам европарламентарий Андрюс Кубилюс.