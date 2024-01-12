Эфир Delfi с Альвидасом Медалинскасом: события 13 января в Вильнюсе и российская агрессия сегодня

В Литве проходят памятные мероприятия по случаю Дня защитников свободы. В эти дни в стране вспоминают события 13 января 1991 года, когда при штурме советскими войсками телецентра в Вильнюсе погибли 14 человек, сотни были ранены. О важности этой даты в борьбе Литвы за независимость говорил и президент Украины Владимир Зеленский, выступая 10 января на площади Дауканто. О значимости и новой актуальности Дня защитников свободы в контексте российской агрессии в студии Delfi говорим с литовским политологом, только что вернувшимся из Украины, Альвидасом Медалинскасом.