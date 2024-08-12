Эфир Delfi с Альвидасом Медалинскасом: поразившее мир контрнаступление ВСУ и откровения Лукашенко

ВСУ продолжают операцию в Курской области и, судя по сообщениям Z-каналов, расширяют зону ведения боевых действий. Минобороны РФ ограничивается успокаивающими комментариями, каждый день заявляя, что ситуация под контролем. На этом фоне выбивается из официальной российской повестки Александр Лукашенко, сообщивший в минувшую субботу, что ВСУ продвинулись на 30-50 километров вглубь территории России. Способна ли изменить ход войны операция в Курской области? С чем связаны откровения Лукашенко?