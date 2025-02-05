Эфир Delfi с Александром Изгородиным: торговые войны Трампа и рост экономики Литвы

Вводимые Трампом пошлины скажутся на Литве через союзников. Об этом заявил президент Гитанас Науседа. Глава государства подчеркнул, что экономические отношения Литвы с США не столь интенсивны, как у других стран ЕС. Поэтому прямых последствий не будет. При этом введение пошлин в отношении Канады и Мексики Трамп отложил на месяц, а Китай ответил своими зеркальными мерами в отношении американских товаров. Чего добивается Трамп, к чему приведут торговые войны и как это скажется на самой экономике США? Об этом поговорим с экономистом банка Citadele Александром Изгородиным.